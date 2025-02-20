الاستعدادات النهائية قبل إجراء قرعتي دور ربع النهائي لـ دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد لقطات من الاستعدادات النهائية قبل إجراء قرعتي دور ربع النهائي.

وكتب إبراهيم جواد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الاستعدادات النهائية قبل إجراء قرعتي دور ربع النهائي من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية”.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق إمكانية مشاركه الزمالك في بطولة دوري ابطال افريقيا للموسم الجديد.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير أون سبورت إف إم أن هناك اتجاه داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ الكاف ” لإجراء بعض التعديلات علي نظام البطولة.

وأضاف شوبير، أن شكل البطولة سيتم تغييره ويتم حاليا دراسة زيادة عدد الفرق المشاركه حيث أن هذا الأمر سيزيد من القيمه التسويقية للبطولة.

وتابع أن الشهر المقبل هناك انتخابات داخل الكاف و سيتم اختيار اللجان في الاتحاد.و عقب ذلك سيتم اتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.