نجومية أم أقدمية.. إعلامي يثير الجدل حول شارة قيادة المنتخب بين صلاح ومرموش

طرح الإعلامي والناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، تساؤلا أثار حالة من الجدل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن شارة القيادة للمنتخب الوطني.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر فيسبوك: "على اعتبار أن شارة القيادة في المنتخب بـ النجومية ثم الأقدمية.. هل سيمنح حسام حسن الشارة لـ عمر مرموش بعد محمد صلاح؟".

من جانب اخر، حقق فريق ريال مدريد الفوز على منافسه مانشستر سيتي، بنتجية ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أرقام عمر مرموش

وحصل عمر مرموش على تقييم 6.6 وسدد كرة وحيدة بعيد عن المرمى وأخرى في العارضة التي ارتدت لـ نيكو جونزاليس الذي ترجمها لهدف.

لمس عمر مرموش الكرة 33 مرة وبدقة تمريرات وصلت لـ 85%



فاز عمر مرموش بـ 3 التحامات أرضية من أصل 10



وفاز مرموش بإلتحام هوائي وحيد



فيما فقد مرموش الكرة 13 مرة بينما استعاد الاستحواذ مرتين