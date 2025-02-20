مصطفى بكري: الرئيس السيسي يحمل مسؤولية تاريخية ويمضي بثبات نحو المستقبل

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه نجد أنفسنا أمام سؤال هام له بعد انساني أكثر من أي شيء آخر، فهذا السؤال يردده كل مواطن مصري، وهو كيف يواجه الرئيس السيسي الضغوط الراهنة من كل الاتجاهات؟.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن من يتابع مسيرة الرئيس السيسي الذي تحمل المسئولية، في فترة صعبة من التاريخ المعاصر يدرك حجم المسئولية الملقاة على عاتقه، مؤكدا أنه في كل الأزمات التي عاشها الرئيس السيسي نجد التفافا شعبيا غير عادي حول الرئيس السيسي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الرئيس السيسي يتخذ من المواقف ما يتسق مع المصالح الوطنية للأمة العربية، مؤكدا أنه ينادي بالأمن القومي العربي والمصري والقضية الفلسطينية.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه نحن أمام قائد لا يعرف اليأس والإحباط ويعمل في هدوء وصمت وهو مصمم على المضي للأمام، ومصمم على أن يفي بكلماته ووعوده ولديه يقين بأنه سيمضي مشروع العمل المستقبلي.