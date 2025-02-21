مساعد وزير الخارجية الأسبق: الأنظار متجهة صوب غزة.. لكن الضفة تشهد خطرا كبيرا

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مقترح ترامب بشأن تهجير غزة واجه رفضا عالميا ولم يؤيده سوى إسرائيل.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مساء دي إم سي"، على قناة “دي إم سي”: "حديث ترامب بشأن غزة تفتقد المنطق، وقد تكون غير مستندة إلى شيء".

وأشار: "يجب التباحث والتفكير حول خطة إسرائيل في الضفة، يجب التباحث والتفكير حول خطة إسرائيل في الضفة".

وتابع: "الأنظار متجهة صوب غزة نظرا لتصريحات ترامب.. لكن الضفة تشهد خطرا كبيرا"، مشيرا: "نتنياهو وراء خطة جاريد كوشنر التي تم وصفها بـ "صفقة القرن"".