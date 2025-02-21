داليا مصطفى من أمام مقهى الشهداء في العراق

شاركت الفنانة داليا مصطفي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت داليا مصطفي من أمام مقهي الشهداء في العراق ونالت الصوره إعجاب الجمهور.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى مسلسل "علاقة مشروعة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرضهواعجب به الجمهور، وشاركتها في بطولته الفنانة مي عمر والفنان ياسر جلال.



أحداث مسلسل علاقة مشروعة



وجسدت خلال الأحداث دور زوجة الفنان ياسر جلال، وهو زوج لديه اهتمام بالمسؤولية تجاه منزله، بالإضافة لامتلاكه حس رومانسي مرهفالمشاعر، ولديها من النجم ياسر جلال أولاد، ولكن أثناء تربيتهم وتقدمهم في المراحل العمرية، يتعرضون إلى أزمات كبرى تتدور حولها أغلب تفاصيل العمل، وجسدت الفنانة مي عمر دور صديقتها المقربة.