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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاده.. سر اسم المنتصر بالله وأبرز محطاته الفنية

المنتصر بالله
المنتصر بالله

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان المنتصر بالله، الذي قدم تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية السينمائية والتليفزيونية والمسرحية. 

حصل المنتصربالله على بكالوريوس فنون مسرحية عام 1969 ثم ماجستير فنون مسرحية عام 1977، ثم بدأ مشواره الفني مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح في أوائل السبعينيات.

قدم المنتصر بالله حوالي 200 عمل طوال مشواره الفني أبرزهم مسلسل أرابيسك، التوأم، شارع المواردي، وأفلام منها "يا تحب يا تقب"، وتحت الصفر، ومسرحية شارع محمد علي. 

المنتصر بالله كان اسمه مميزاً تماماً مثل شخصيته، فمثلما اتخذ خط الكوميديا في فنه، هناك قصة كوميدية أصلا وراء تسميته بهذا الاسم، الذي اختاره والده عن قصد.

قال المنتصر بالله في إحدى لقاءاته الإعلامية قصة اسمه، إن والده كان كلما يرزق بمولود ذكر يتوفى كما شاء القدر حيث توفي له 3 أبناء ذكور كان أسماهم جميعاً " عزت" ، فبدأ والد المنتصر بالله يشعر بالحزن المستمر ويتساءل عن سبب وفاة كل أولاده ويناجي ربه قائلاً:" يعني انا كل ماجيب ولد تاخده .. للدرجة دي بتحب ولادي؟".

يقول المنتصر بالله عن هذه القصة أن والده قال في مناجاته مع ربه :"طب أنا إذا جه ولد هحط اسمك فيه وبعدين خلف ولد سماه المعتز بالله وكان في ابن تاني جه، فقال إحنا كده انتصرنا فسمانى المنتصر بالله".

في عام 2008، أصيب المنتصر بالله بجلطة في المخ، وتوفي يوم السبت 26 سبتمبر عام 2020 عن عمر 70 عامًا، بعد معاناة مع المرض استمرت 12 عامًا.

المنتصر بالله أرابيسك قصة رحيل المنتصر باله

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