محافظ المنيا: تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينتي ملوي ومغاغة وفق رؤية عمرانية متكاملة.

وتهدف هذه الرؤية إلى تلبية احتياجات السكان، وتعزيز جودة الحياة، من خلال وضع تصور شامل للمرافق والخدمات، وتحديد المشروعات التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن.

وأكد المحافظ أن عملية تحديث الحيز العمرانى لمدينتى ملوي ومغاغة ضمن مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي العام المستهدف 2030 الذي تنفذه الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لمواكبة التطورات العمرانية والسكانية وتحقيق رؤية مستقبلية متكاملة للمدينة.