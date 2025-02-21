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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار من النيابة بشأن واقعة تخلص شاب من حياته بسبب رفض العمل مع والده

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول قيام طالب بالصف الثالث الإعدادي بإنهاء حياته شنقًا داخل غرفته بمركز أطفيح، إثر مروره بأزمة نفسية بسبب رفضه العمل مع والده في ورشة إصلاح كاوتش، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفي وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة أطفيح بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام طالب بإنهاء حياته داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى "سيد.أ"، 14 عامًا، عُثر عليه معلقًا بحبل مربوط في جنش السقف داخل غرفته، وكشفت التحريات الأولية أنه كان يعاني من أزمة نفسية بسبب إصرار والده على العمل معه في الورشة، ما دفعه لإنهاء حياته.


وجرى نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

النيابة العامة إنهاء حياته طالب بالصف الثالث الإعدادي أطفيح ورشة إصلاح كاوتش

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