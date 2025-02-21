متحدث الزراعة: الدلتا الجديدة مشروع مدعوم بقوة من الدولة

تحدث الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن مشروع الدلتا الجديدة.

وقال الدكتور محمد القرش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري،خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»،: "مشروع الدلتا الجديدة واحد من المشروعات التي توليها الدولة اهتماما كبيرا".

وأضاف: "هناك اهتمام وتعاون كبير من أجهزة الدولة المصرية لتقديم أفضل خدمة ممكنة لتطوير الصحراء وتعميرها"، موضحا: "مشروع الدلتا واحد من مشروعات عدة افتتحها الرئيس السيسي وكان لها آثارها بشكل مباشر على توافر المنتجات والسلع المختلفة في الأسواق".

وأشار: "نتحدث عن أكثر من 4 مليون فدان يتم العمل عليهم، سواء 2.2 مليون فدان في منطقة الدلتا الجديدة أو 1.1 مليون فدان في منطقة توشكى وشرق العوينات، أو 1.5 مليون فدان في منطقة الريف المصري الجديد، و500 ألف فدان في مناطق سيناء".