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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قطاع المعادن الثمينة في مصر: 3000 منشأة توفر فرص عمل لـ 250 ألف شخص

فرص عمل
فرص عمل
يوسف أيمن

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن مصر تُعد من الدول البارزة في صناعة المعادن الثمينة، مشيرًا إلى أن المعادن الرئيسية التي تركز عليها مصر هي الذهب، الفضة، والبلاتين.

وأضاف أن هذه المعادن تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المصري في ظل التوسع المستمر في هذا القطاع.

منجم السكري: نموذج ناجح لاستخراج الذهب في مصر

وأكد واصف أن منجم السكري يُعتبر من أبرز وأهم مناجم الذهب ليس فقط في مصر ولكن في العالم، مشيرًا إلى أن المنجم يُسهم بشكل كبير في استخراج الذهب والمعادن الثمينة الأخرى بشكل منتظم، مما يساهم في توفير الذهب للسوق المحلي.

استراتيجية تطوير صناعة المصوغات المصرية: شعبة المعادن الثمينة تتطلع إلى العالمية

وأوضح واصف أن شعبة المعادن الثمينة، التي بدأت عملها في عام 2021، وضعت استراتيجية واضحة تهدف إلى وضع مصر على خريطة العالم في صناعة المصوغات. 

وأضاف أن الشعبة تسعى لتحقيق هذه الأهداف من خلال التعاون مع المصنعين والدولة في تطوير القطاع وتحسين القدرة الإنتاجية في هذا المجال.

قطاع المعادن الثمينة في مصر: دعم اقتصادي وتوفير فرص عمل لمئات الآلاف

وأشار واصف إلى أن قطاع المعادن الثمينة يشمل أكثر من 3000 منشأة ومصنع، سواء رسميًا أو غير رسمي، ويُعتبر من القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل لقرابة ربع مليون فرد في مصر. وأضاف أن هذا القطاع يلعب دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد الوطني.

مصر وأحجار الفيروز: سيناء "أرض الفيروز" كمصدر فخر للمصريين

وأشار واصف إلى أن مصر تتمتع بموارد غنية من أحجار الفيروز، حيث تشتهر منطقة سيناء بوفرة هذا الحجر الكريم. 

وذكر أن تواجد الفيروز في مصر جعل من سيناء "أرض الفيروز"، ما يضيف إلى عراقة البلاد في مجال التعدين وصناعة الأحجار الكريمة.

مصر فرص عمل الذهب الاقتصاد المصري قطاع المعادن

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