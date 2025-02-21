كلية الحقوق تنظم ندوة علمية حول العدالة الجنائية التفاوضية

نظم القسم المصري الفرنسي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة بعنوان "العدالة الجنائية التفاوضية"

افتتح الندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية، ورحب الحضور، ملقيا الضوء على العلاقات الأكاديمية والبحثية التاريخية التي تربط كلً من جامعة عين شمس وجامعة جون مولان ليون ٣.

أدار الجلسة الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية للدراسات العليا. وحاضر في الندوة الدكتور توماس ليون، المحاضر بجامعة جون مولان ليون ٣، وجامعة كلود برنار، ومدرسة المحاماه الفرنسية، وذلك بجانب عمله بالمحاماة في مجال القانون الجنائي.

عُقدت الندوة بحضور كلٍ من الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، الدكتورة نورا عيسى، مديرة القسم المصري الفرنسي، ندى الجمل، نائب مدير القسم المصري الفرنسي، ومجموعة من كبار أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما شارك في الندوة طلاب القسم المصري الفرنسي من مختلف الفرق وكذلك طلاب الماجيستير الفرنسي.

دارت الندوة في إطار تفاعلي بين الأستاذ الفرنسي الحضور من المهتمين بمجال القانون الجنائي، تناولوا فيه المستجدات القانونية والعملية في مجال العدالة الجنائية التفاوضية، وعرض المحاضر الموضوع من منظور مقارن بين النظامين القانونيين الفرنسي والمصري.