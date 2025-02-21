قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أختي لم تنه حياتها| بكاء هستيري لشقيقة آية عادل المتوفاة في الأردن
آيفون 16 إي .. أداء أقل بفضل معالج A18 المُخفض وسعر منافس
مسلسلات رمضان 2025.. أحمد أمين نشال ومناضل في البرومو الجديد لـ مسلسل النص
أول تعليق من ترامب على أنباء زيارته لـ موسكو في عيد النصر
تغير مباغت | مفاجأة بشأن موعد اصطدام الكويكب المدمر بالأرض .. ما القصة؟
فلسطين: ندين اقتحام مخيم طولكرم بالضفة الغربية وتهجير المواطنين بالقوة
من السبت.. الأرصاد تكشف عن تفاصيل أصعب أسبوع في الشتاء
رغم تبرئة الأمن الأردني لزوج آية عادل.. صديقات الضحية: “ظهر في الفيديو.. واتحرمنا من ابتسامتها”
سفاح المعمورة وخُط الصعيد | الأمن يواجه عصابات خطيرة بعد مطاردات
إمساكية شهر رمضان 2025.. عدد ساعات الصوم ومواعيد الإفطار
الحكومة تقبل 164 طلبا للاستثمار غير المباشر بـ349.4 مليون دولار.. تفاصيل
السيناريوهات المتوقعة حال نقض الهدنة بين حماس وتل أبيب.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية الحقوق تنظم ندوة علمية حول العدالة الجنائية التفاوضية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نظم القسم المصري الفرنسي بكلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة بعنوان "العدالة الجنائية التفاوضية"

افتتح الندوة الدكتور محمد صافي عميد الكلية، ورحب الحضور، ملقيا الضوء على العلاقات الأكاديمية والبحثية التاريخية التي تربط كلً من جامعة عين شمس وجامعة جون مولان ليون ٣.

أدار الجلسة الدكتور ياسين الشاذلي، وكيل الكلية للدراسات العليا. وحاضر في الندوة الدكتور  توماس ليون، المحاضر بجامعة جون مولان ليون ٣، وجامعة كلود برنار، ومدرسة المحاماه الفرنسية، وذلك بجانب عمله بالمحاماة في مجال القانون الجنائي.

عُقدت الندوة بحضور كلٍ من الدكتور محمد الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد ديهوم، وكيل الكلية لشئون المجتمع والبيئة، الدكتورة نورا عيسى، مديرة القسم المصري الفرنسي، ندى الجمل، نائب مدير القسم المصري الفرنسي، ومجموعة من كبار أساتذة الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. كما شارك في الندوة طلاب القسم المصري الفرنسي من مختلف الفرق وكذلك طلاب الماجيستير الفرنسي.

 دارت الندوة في إطار تفاعلي بين الأستاذ الفرنسي الحضور من المهتمين بمجال القانون الجنائي، تناولوا فيه المستجدات القانونية والعملية في مجال العدالة الجنائية التفاوضية، وعرض المحاضر الموضوع من منظور مقارن بين النظامين القانونيين الفرنسي والمصري.

جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس القسم المصري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

زيادة المعاشات 2025 رسميًا في هذا التوقيت بعد تصريحات رئيس الوزراء

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

صورة ارشيفية

بمناسبة رمضان | موعد صرف معاش شهر مارس 2025

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

سقوط امطار

أصعب أيام في الشتاء.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

حيوان الإيجوانا

زاحف مريب في بورسعيد .. ما الإيجوانا وكيف وصلت مصر؟

اية عادل صالح

مفاجأة بشأن سقوطها من الشرفة .. ماذا حدث لـ آية عادل في الأردن؟

ترشيحاتنا

الدكتور نوح العيسوي

خطبة الجمعة اليوم.. نوح العيسوي: الشريعة الإسلامية تميزت بالسهولة والتيسير.. والعمل التطوعي يقوي التماسك والترابط بين أفراد المجتمع.. فيديو

منحة العمالة غير المنتظمة

دعم حكومي جديد بـ1000 جنيه .. منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة| التفاصيل

صورة أرشيفية

للي بيسأل| مواعيد عمل المخابز البلدية في شهر رمضان.. تفاصيل

بالصور

لشهر رمضان.. طرق تخزين الثوم دون أن يفسد

طرق مضمونة لتخزين الثوم لرمضان
طرق مضمونة لتخزين الثوم لرمضان
طرق مضمونة لتخزين الثوم لرمضان

فوائد صحية مذهلة.. طريقة تحضير عصير الطماطم

فوائد عصير الطماطم الصحية
فوائد عصير الطماطم الصحية
فوائد عصير الطماطم الصحية

أهالي أبو نجاح بالشرقية يستغيثون بوزير الري : أراضينا بتغرق بسبب الصرف المغطى

جانب من الشكوى
جانب من الشكوى
جانب من الشكوى

طرق علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والدواء.. تعرف عليها

علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والادوية
علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والادوية
علاج الثعلبة بالزيوت الطبيعية والادوية

فيديو

عصام صاصا

مسلسلات رمضان 2025.. عصام صاصا يغني لـ ولاد الشمس

نيللى كريم

الزواج حلو على حسب.. رد نيللي كريم حول ارتباطها في الفترة الحالية

ميساء مغربي

عادي يتجوز عليا و عندي ابن .. أسرار في حياة ميساء مغربي

بسنت شوقي

مش شنطة رمضان.. بسنت شوقي تكشف عن رد فعلها لو تعرضت للخيانة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد