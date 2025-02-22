تعديل جداول المحاضرات بكلية الاداب جامعة عين شمس في شهر رمضان

قالت الدكتورة حنان كامل، عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أنه استعدادا لشهر رمضان المعظم تم تعديل جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب .

وأضافت عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن اليوم الدراسى مع بداية شهر رمضان يبدأ من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا .

ولفتت إلى أنه سيتم تجهيز مجموعة من الندوات التوعوية عن فضل شهر رمضان والاستخدام الأمثل للوقت ، وكيفية أداء المهام الدراسية خلاله ، وندوات عن الصيام وفضائل هذا الشهر الكريم .

وأشارت إلى أنه من المقرر أيضا تجهيز مجموعة من الأمسيات الرمضانية وتزيين الكلية لإضفاء أجواء رمضان وبهجة الشهر العظيم، فضلا عن التجهيز لحفل إفطار جماعي للطلاب واتحاد كلية الآداب مع إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس.