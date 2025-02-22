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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس: معرض أهلًا رمضان يوفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم وفى إطار الدور المجتمعي الذى يقدمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة يواصل القطاع مهرجان " أهلًا رمضان " برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 


و تحت إشراف اللواء  حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك فى الحرم الرئيسي أمام كلية العلوم ويضم المعرض أكثر من عشرين شركة وطنية  تقدم مجموعة متنوعة من السلع الأساسية،  من أسماك من الشركة الوطنية للثروة السمكية ،وعدد من السلع التموينية الرمضانية وذلك ضمن مبادرات الدولة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
 

ويستمر المعرض فى استقبال رواده حتى ٢٧ من فبراير الجارى.

شهر رمضان شهر رمضان الكريم قرب حلول شهر رمضان

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