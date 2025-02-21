أول تعليق من ترامب على أنباء زيارته لـ موسكو في عيد النصر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أنه لن يزور العاصمة الروسية موسكو في 9 مايو، وهو اليوم الذي يوافق احتفالات روسيا بعيد النصر ونهاية الحرب العالمية الثانية.

وكشفت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن ترامب يعتزم زيارة موسكو في 9 مايو المقبل.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن حضور ترامب يوم النصر بروسيا؛ قد يُنظر إليه على أنه تأييد لرؤية مشتركة لنظام جيوسياسي جديد، خاصة في ضوء المناقشات الجارية حول مفاوضات السلام ومستقبل أوكرانيا.

وأفادت تقارير أن الرئيس ترامب يعتقد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس بحاجة إلى المشاركة في المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.