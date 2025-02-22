استقرار أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق المصرية اليوم السبت 22 فبراير 2025

شهدت أسعار الأسماك والجمبري في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية. فيما يلي قائمة بأبرز الأصناف وأسعارها:

أسعار الأسماك:

البلطي:

البلطي الممتاز: يتراوح بين 74 و78 جنيهًا للكيلو.

البلطي المتوسط: يتراوح بين 71 و73 جنيهًا للكيلو.

البلطي الأسواني: يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

البوري:

يتراوح بين 90 و180 جنيهًا للكيلو.

المكرونة:

مكرونة خليجي: يتراوح بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

مكرونة سويسي: يتراوح بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

مكرونة مجمدة: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا للكيلو.

السبيط:

يتراوح بين 200 و340 جنيهًا للكيلو.

القراميط:

يتراوح بين 30 و70 جنيهًا للكيلو.

الماكريل المجمد:

يتراوح بين 100 و140 جنيهًا للكيلو.

السردين:

يتراوح بين 60 و90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الجمبري:

الجمبري الصغير:

يتراوح بين 150 و350 جنيهًا للكيلو.

الجمبري المتوسط:

يتراوح بين 360 و500 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الكبير:

يتراوح بين 510 و550 جنيهًا للكيلو.

الجمبري الجامبو:

يتراوح بين 600 و680 جنيهًا للكيلو