نجاح أول عملية لجراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية في المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، عن إجراء ونجاح أول عملية ( لجراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية، ونقل وزرع الأعصاب ) بمستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري.

يأتي ذلك في إطار السعي المستمر نحو استحداث خدمات جديدة في جراحة المخ والاعصاب والتطور في نوعية العمليات الجراحية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة في العلاج للارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

حيث أوضح الدكتور مصطفى أبو حليمة مدير المستشفى، عن قيام الفريق الطبي بإجراء أول عملية جراحية من نوعها بمستشفيات مديرية الصحة بالمنوفية، لمريض تعرض لقطع كامل بالضفيرة العصبية الرئيسيه المغذية للذراع الأيسر ، مما أدى إلى شلل كامل بالحركة، وتم تحضير المريض لعمل استكشاف لكامل الضفيرة العصبية وتسليك للأعصاب المتفرعة ، وتم توصيل العصب الجلدي العضلي بأعصاب صدرية مغذية وتمت الجراحة بدقة فائقة وبوقت قياسي بواسطة فريق جراحى متميز متخصص في جراحات الأعصاب الطرفية والضفيرة العضدية ونقل وزرع الأعصاب.

وتمت اجراء العملية بنجاح والمريض خرج للقسم الداخلي حتي يتماثل للشفاء وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية ، مضيفا أن طاقم طبي علي أعلي مستوي قام بإجراء العملية تحت إشراف الدكتور أحمد مبارك رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب ، الدكتور محمد السباعي ، الدكتور أحمد الخوالي ، د. محمد الغاباتي ، د. تامر السعدني ، د. علاء عبد الخالق استشاري التخدير.

وأشار الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، إلى إستمرار جهود المديرية في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى التطوير الدائم بجميع المنشأت الطبية بجميع أنحاء المحافظة لتقديم خدمة أفضل بما يحقق رضا المواطن.

وأكد محافظ المنوفية، على أن إجراء ونجاح تلك التدخلات الجراحية يعد إنجاز وخطوة هامة نحو تعزيز الخدمات الطبية في مستشفيات المنوفية ، مثمنا جهود الفريق الطبي بالمستشفى لدورهم في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتطور في أداء القطاع الصحي كونه أحد المحاور الرئيسية لبناء الإنسان والتنمية المستدامة.