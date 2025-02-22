أمين “البحوث الإسلامية” يتفقد الدورة التدريبية للمبتعثين إلى خارج مصر

تفقد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، فعاليات الدورة التدريبية للمرشحين للابتعاث للعام الحالي من وعاظ ومدرسي الأزهر الشريف، والمنعقدة حاليا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ورافقه في الجولة الدكتور محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالاهتمام بمبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم.

وأكد الأمين العام خلال تفقده أن مبعوثي الأزهر الشريف في حاجة إلى مثل هذه الدورة التدريبية المتخصصة، حيث يحاضر فيها نخبة متميزة من علماء الأزهر الشريف وبعض الخبراء والمفكرين في تخصصات مختلفة.

كما تشهد مناقشة العديد من القضايا المعاصرة التي تشغل بال كثير من الناس وترتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعهم وحياتهم المعاصرة، وكذلك العديد من المهارات اللازمة لأداء مهامهم، بالإضافة إلى تدريبهم على فن الحوار والتواصل مع الآخر، وكيفية تلبية احتياجات الإنسان الدعوية والفكرية والثقافية.