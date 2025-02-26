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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: الجامعة تستقبل وفد جامعة صوفيا والجمعية اليابانية وخطة الدولة لدعم المشروعات ندوة بمركز النيل

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من أهمها:

جامعة الوادي الجديد تستقبل وفد جامعة صوفيا والجمعية اليابانية

استقبل عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، وفدًا من جامعة صوفيا والجمعية اليابانية لتعزيز العلوم وهيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وذلك لمناقشة بداية انطلاق أعمال مشروع "تأمين استدامة مجتمعات الواحات المرتبطة باستخدام المياه والأراضي في الصحراء الغربية، مصر"، والممول من هيئة التعاون الدولي اليابانية  (JICA) .

ويهدف المشروع إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية في محافظة الوادي الجديد من خلال تطوير حلول مبتكرة للاستخدام الأمثل للمياه والأراضي، وتحسين الإنتاجية الزراعية في ظل الظروف البيئية الصعبة ، حضر اللقاء الأستاذ الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والأستاذ الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة، والأستاذ الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر رئيس قسم الأراضي والمياه والباحث الرئيسي للمشروع، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات الاستدامة الزراعية.

تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تنفيذ المشروع وخطة العمل التفصيلية، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية لمواقع الدراسة ذات الصلة بتأمين استدامة الموارد الطبيعية، وتطبيق التقنيات الحديثة لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية والأراضي.


خطة الدولة لدعم مشروعات الشباب والعمل الحر.. ندوة بمركز النيل للاعلام بالوادي الجديد

نفذ مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى، ندوة إعلامية بمقر كلية الزراعه جامعه الوادى الجديد وبحضور محسن محمد جمال مدير عام الادارة العامة لاعلام وسط الصعيد وتحدث فى الندوة الدكتور ايمن يوسف كساب عميد كليه الزراعه ومحمد سامى مسئول خدمة العملاء ببنك مصر ورشا محمد مسئول المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر والتى شارك فيها عدد من طلبه وطالبات كلية الزراعه وكلية التربية الرياضية.

حيث افتتحت اللقاء دعاء سعد مدير المركز موضحه اهداف الندوة المتمثلة فى شرح خطه الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة واليات تشجيع فكر العمل الحر وعلاقته بتحقيق التنمية المستدامة وايضا ألتعرف على الجهات المانحه والتيسيرات المقدمه للشباب.

وفى ذات السياق اوضح محسن جمال دور قطاع الاعلام الداخلى المتمثل فى مراكز النيل والاعلام بمختلف محافظات مصر فى نشر الوعى الاقتصادى لدى الشباب واليات تمكينهم من خلال البرامج والانشطه والحملات الاعلامية التى يطلقها القطاع بشكل دورى بهدف توعية الجمهور بالاحداث المجتمعية بشكل مستمر  واليات التعامل مع قضايا المجتمع .


ودارت محاور الندوة حول دور الدولة فى دعم التعليم العالى وتشجيع البحث العلمى فى مختلف المجالات من خلال التوسع والتنوع فى الجامعات بهدف إتاحة التعليم لكافه المستويات من ابناءها
المبادرات والبرامج الاقتصادية التى اطلقتها الدولة ( مبادرة رواد الأعمال - مشروعك - وظيفتك جنب بيتك- تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ) بهدف تشجيع الشباب على فكر العمل الحر والمشروعات الصغيرة 
الجهات المانحة للقروض والتيسيرات المقدمه من بنك مصر للشباب الحاصلين على قروض المشروعات الصغيرة
ودارت التساؤلات حول
مميزات السداد المعجل للقروض
الاجراءات المتبعه فى حالة التعثر فى السداد
وانبثق مجموعه من التوصيات منها دراسه امكانية اعطاء فترة سماح للسداد للمشروعات الزراعية
عمل برنامج تدريبى متكامل للطلبة والخريجين يستهدف تنمية مهارات الشباب حول كيفية اختيار فكرة مشروع ناجح وريادة الأعمال والتعريف بالجهات المانحة 
ادار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام تحت اشراف دعاء سعد مدير المركز.

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