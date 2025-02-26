تحقيقات موسعة من النيابة العامة في انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز بكومبوند شهير بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في انفجار اسطوانة غاز داخل مخبز بكمبوند شهير واصابة عاملين.

واستعلمت النيابة عن حالة العاملين المصابين لسماع اقوالهما حول الواقعة.

وشهد كمبوند شهير، بمدينة السادس من أكتوبر، حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، ما تسبب في إصابة شخصين، جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتم إخطار اللواء سامح الحميلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بسماع دوي انفجار ووجود مصابين داخل مخبز بكمبوند شهير بمدينة السادس من أكتوبر.

بدوره دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران للمجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما تسبب في إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى للعلاج، وتمت السيطرة على الحريق، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران مرة أخرى، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.