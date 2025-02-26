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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بفك أعمال وسحر.. مجدي بدر يكشف عن شخصيته ودوره في مسلسل «جودر 2»|صور

الفنان مجدي بدر
الفنان مجدي بدر
أوركيد سامي

عبّر الفنان مجدي بدر عن سعادته بالمشاركة في مسلسل   جودر 2   الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025

و قال مجدي بدر   في تصريحات خاصة لـ«صدي البلد»: بجسد شخصية عاكف مساعد الشيخ (أحمد بدير) بساعده في فك السحر والرموز اللي معمولة علشان جودر يعرف يحصل على الكنز”. 

وأضاف مجدي بدر "سعيد بالعمل مع النجم ياسر جلال.. نجم جميل يعطي طاقة إيجابية في اللوكيشن ، و سعيد بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها حب و إيجابية. 

ويشارك في بطولة مسلسل جودر بجانب النجم ياسر جلال كل من: ياسمين رئيس احمد بدير ، عابد عناني، تارا عماد، وفاء عامر، وليد فواز، محمد التاجي، أيتن عامر، أحمد ماهر، محمود البزاوي، هنادي مهنا، محمد علي رزق،  منذر مهران، مجدي بدر ، مجموعة كبيرة من النجوم من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري

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اخبار الفن نجوم الفن الفنان مجدي بدر مسلسل جودر الجزء الثاني

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