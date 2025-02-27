حدث ليلا.. تراجع الدواجن وعطل الفيسبوك ورعب هدى الإتربي

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حالة رعب وهلع.. هدى الإتربي تنشر لقطات من مشاركتها مع رامز جلال



كشفت الفنانة هدي الإتربي كواليس مشاركتها ببرنامج "رامز إيلون مصر"، ونشرت مقطع فيديو وهي في حالة رعب.

وكتبت هدى الإتربي عبر خاصية الستوري على إنستجرام، بعد نشر مقطع الفيديو لجزء من برومو برنامج "رامز إيلون مصر": "الله يسامحك يا رامز ما يقدرش على قنبلة الجيل غير إيلون مصر".

وقالت هدي الإتربي: "أنا اتطلب مني أشارك كعضو لجنة تحكيم في أحداث برنامج مسابقات وعروض للموهوبين بالسعودية وفوجئت بعد الوصول أنه مقلب من رامز جلال.

قبل رمضان بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الخميس



يبحث المواطنون دائما عن أسعار الدواجن والتى تعد من أهم السلع بالنسبة لمعظم المصريين ، حيث تعد من أرخص البروتينات على السفرة مقارنة باللحوم الحمراء .

ويتوقع خبراء صناعة الدواجن انخفاض في أسعار الدواجن فى آخر شهر رمضان المبارك ، نظرا لزيادة الإقبال على شراء الأسماك .

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 90 جنيها بعدما وصل إلى 93 جنيها أمس، وتصل للمستهلك بسعر 103 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 70 جنيها للكيلو بعدما وصل سعرها إلى 68 جنيهًا أمس وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

حماس تحذر إسرائيل: أي محاولة لعرقلة اتفاق غزة ستزيد من معاناة الأسرى



حذرت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الخميس، إسرائيل بأن أي محاولة لعرقة اتفاق غزة لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الأسرى وعائلاتهم.

وقالت الحركة في بيان لها: "يستقبل شعبنا ستمائة من أسرانا الأبطال بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إضافة إلى عددٍ من الأسرى من أطفالنا ونسائنا في سجون الاحتلال الفاشي.

فرضنا التزامن في عملية تسليم جثامين أسرى العدو مع إطلاق سراح أسرانا الأبطال لمنع الاحتلال مواصلة التهرّب من استحقاقات الاتفاق".

عطل عالمي يضرب تطبيق فيسبوك



أظهر موقع داون ديتيكتور الإلكتروني لتتبع الأعطال أن منصة فيسبوك المملوكة لشركة ميتا تعطل لدى آلاف من المستخدمين في العديد من أرجاء العالم.

وأبلغ مئات الأشخاص عن وجود أعطال في منصة فيسبوك وبدأ العطل في نحو الساعة 4 ونصف فجرا بتوقيت القاهرة.

وظهرت مواطن الخلل في فيسبوك" و"مسنجر عندما لاحظ المستخدمون ظهور رسالة تقول “حدث شيء ما خطأ”.

رسميا.. سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس



يقدّم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، خلال التعاملات اليوم الخميس 27 فبراير 2025، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجّل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 50.58 جنيه في مصرف ابوظبي الاسلامي، البنك الاهلي الكويتي.

لماذا يعد رمضان فرصة عظيمة لغفران الذنوب وتكفير السيئات؟



أكد الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد عمرو بن العاص، أن شهر رمضان هو هدية عظيمة من الله لعباده، داعيًا المسلمين إلى استغلاله بأفضل طريقة لتحقيق المغفرة والرحمة.

وأوضح عبد السلام، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود على قناة «صدى البلد»، أن رمضان فرصة استثنائية لغفران الذنوب، وتكفير السيئات، وتفريج الهموم، واستجابة الدعوات، مضيفًا: "من يستغل رمضان سينال الخير، ومن يضيعه يخسر فرصة ثمينة للعفو والمغفرة".

تحذير هام.. شبورة كثيفة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية



حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

كمت تنشط الرياح على القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

فيديو لحافلة تقلّ أسرى فلسطينيين تغادر سجن عوفر | شاهد



أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بمغادرة حافلة للصليب الأحمر تقل 43 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر إلى رام الله.

وكان مسؤول أمني إسرائيلي قد أفاد بأن حركة حماس سلمت الصليب الأحمر جثث 4 إسرائيليين كانوا محتجزين في قطاع غزة.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025 في مصر



ينتظر المصريون موعد رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 2025، ويتوقع فلكيا أن يكون السبت المقبل الموافق 1 مارس أول أيام الشهر الكريم.

وتنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا مساء غد الجمعة؛ لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ويولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م وهو يوم الرؤية.