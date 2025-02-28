باحث: الحزمة الجديدة للدعم الاجتماعي تعكس التزام الدولة بتحسين جودة حياة المواطنين

أكد المهندس أحمد حلمي، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الجديدة من الدعم الاجتماعي التي أعلنتها الدولة تعكس التزامها بتحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأضاف في تصريحات عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحزمة تشمل زيادة المبالغ المالية المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية، مثل "تكافل وكرامة"، التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، مع الأخذ في الاعتبار عدد الأطفال في كل أسرة.

وأوضح حلمي أن الدولة قامت بمراجعة وتنقيح بيانات المستفيدين من هذه البرامج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل، مع تخصيص دعم مالي إضافي للأسر التي لديها أبناء قادرون على العمل من خلال صندوق التنمية الاقتصادية.

كما أكد حلمي أن الحزمة الجديدة تتضمن دعمًا ماليًا للعمالة غير المنتظمة، مما يعكس اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع.

وأضاف أن هذه الحزمة تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتقديم خدمات أفضل لهذه الفئة.

وشدد حلمي على أن الاقتصاد المصري تمكن من الصمود بفضل الإصلاحات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، مؤكدًا على أهمية وعي المواطن المصري في دعم هذه الجهود.