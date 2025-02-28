تقارير: ريال بيتيس يعطي الضوء الأخضر لرحيل روكي إلى بالميراس

أكدت تقارير صحفية، أمس الخميس، أن نادي ريال بيتيس أعطى الضوء الأخضر لرحيل فيتور روكي المعار من برشلونة في الانتقالات الشتوية الماضية، وانتقاله إلى نادي بالميراس البرازيلي.

وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو)، أنه وبعد مفاوضات مكثفة بين ريال بيتيس وبرشلونة، تم الاتفاق على تفاصيل الصفقة والحصول على موافقة النادي الأندلسي لرحيل اللاعب.

وسيسافر اللاعب إلى البرازيل صباح اليوم الجمعة للتوقيع مع بالميراس لمدة خمسة مواسم، حتى ديسمبر 2030.

وكشفت الصحيفة تفاصيل الصفقة؛ حيث سيدفع النادي البرازيلي 25.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 متغيرات لبرشلونة، ونسبة 20% من البيع المستقبلي للاعب.

ولتعويض النادي الأندلسي عن الموافقة على إنهاء إعارة روكي، سيحصل ريال بيتيس على 30% إضافية من حقوق بيع اللاعب عبد الصمد الزلزولي، مما سيرفع حصته في حقوق الجناح المغربي إلى نسبة 80%.

بالإضافة إلى ذلك، سيتحمل بالميراس جزءًا من راتب فيتور روكي، مما يزيد إجمالي التعويضات لبيتيس إلى أكثر من 6 ملايين يورو.

وفيما يتعلق بطلب بيتيس التعويض بضم باو فيكتور من نادي برشلونة.. ذكرت الصحيفة أن برشلونة رفض انتقال اللاعب ضمن الصفقة.