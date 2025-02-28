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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

طقس أول أيام رمضان.. أجواء معتدلة ودفء خفيف يميز هذه المناطق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، يترقب المواطنون حالة الطقس لمعرفة طبيعة الأجواء خلال أول أيام الصيام. وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لطقس يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وهو أول أيام الشهر الكريم، مشيرة إلى أجواء معتدلة نهارًا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة ليلًا، فضلًا عن فرص لتساقط الأمطار في بعض المناطق، واستمرار ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر.

طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا

بحسب بيان هيئة الأرصاد، يسود يوم السبت طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. ومع دخول الليل، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ليسود طقس شديد البرودة على معظم أنحاء الجمهورية، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

فرص لهطول الأمطار ونشاط للرياح

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق، خاصة في السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة من اليوم. كما أشارت إلى نشاط للرياح في بعض المناطق، بما في ذلك القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، ما قد يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

الشبورة المائية تؤثر على الرؤية

حذّرت الأرصاد الجوية من تشكل الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، والتي قد تكون كثيفة على بعض المناطق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت 1 مارس 2025 على النحو التالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة مئوية.
  • السواحل الشمالية: العظمى 20 درجة مئوية.
  • شمال الصعيد: العظمى 23 درجة مئوية.
  • جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة مئوية.

 

مع هذه الأجواء المتقلبة، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة خلال فترات الليل والصباح الباكر، خاصة مع الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة. كما دعت إلى توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية، مع متابعة التحديثات اليومية للتعرف على أي تغييرات قد تطرأ على الحالة الجوية.

رمضان الطقس الصيام شهر رمضان المواطنون الأمطار

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