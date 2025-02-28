الأرصاد: طقس اليوم مستقر بكافة الأنحاء.. وأمطار خفيفة بهذه المناطق

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم، يشهد استقرارا في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

يكون الطقس مائلا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

عن حالة البحرين، يكونا حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران.

أما عن نشاط الرياح، خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأيضا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، نشاط رياح تصل سرعتها إلى نحو 34 كم/س.

عن فرص سقوط الأمطار خلال الطقس اليوم، تشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري فرص أمطار خفيفة مساء. بينما تنعدم فرص الأمطار على باقي محافظات البلاد.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 15 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 9 درجات

جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 13 درجة