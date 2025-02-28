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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة معاشات المهندسين 400 جنيه ومفاجأة كبرى بمشروع الرعاية الصحية

طارق النبراوي نقيب المهندسين
طارق النبراوي نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

يعمل المجلس الأعلى لنقابة المهندسين برئاسة طارق النبراوي، ليل نهار من أجل تلبية مطالب أعضاء الجمعية العمومية، فلم يمر سوى 24 ساعة عن إعلان زيادة معاشات المهندسين 400 جنيه (تطبق حال اعتمادها من قبل الجمعية العمومية العادية النقرر لها 7 مارس المقبل بأثر رجعي بداية من يناير الماضي)، حتى أعلنت عن مفاجأة كبرى بمشروع الرعاية الصحية المقدم للأعضاء.

وقرر المجلس الأعلى لـ نقابة المهندسين المصرية برئاسة طارق النبراوي، زيادة معاشات المهندسين 400 جنيه على أن يتم تطبيق تلك الزيادة بأثر رجعي بداية من معاش شهر يناير الماضي، ولتصبح قيمة المعاشات الشهرية للمهندسين 2000 جنيه بدلا من 1600.

زيادة معاشات المهندسين 

كان نقيب المهندسين، قد كشف عن زيادة معاشات المهندسين بداية من يناير الماضي، قائلا: "رغم الظروف الاقتصادية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة لكننا نجحنا في تحصيل دمغة تزيد عن العام الماضي، والميزانية الكاملة للنقابة وموازنة النقابة سيتم طرحهما أمام الجمعية العمومية المقرر انعقادها في مارس القادم، وبناء على تلك الميزانية والموازنة سيتم تحديد نسبة الزيادة في معاشات المهندسين".

من جانبه وقع نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، بروتوكول تعاون مع معامل "البرج" و"المختبر" للتحاليل الطبية، وذلك بهدف تقديم خدمات التحاليل الطبية بأسعار تعاقدية عادلة، بموجب خطابات التحويل.

يأتي هذا الاتفاق بعد تفاوض نقابي واجتماعي حفاظًا على حقوق أعضاء النقابتين، وفي ظل حرص النقابتين على توفير خدمات صحية عالية الجودة للأعضاء بأسعار عادلة ترضي الأعضاء.

حضر توقيع البروتوكول المهندس محمود عرفات، أمين عام نقابة المهندسين، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين، ومحمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين والسكرتير العام المساعد، والمهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين، إلى جانب الدكتور تامر موسى، مدير قطاع المبيعات في معمل البرج، والدكتور بدر حسن، نائب مدير قطاع المبيعات بمعامل البرج، والدكتورة منال عبد العزيز، رئيس قطاع العمليات بمعامل المختبر، والدكتورة نسرين إبراهيم، رئيس قطاع المبيعات من إدارة معامل المختبر.

ويضمن هذا التعاون المشترك تقديم الخدمات الطبية بأسعار عادلة في جميع فروع المعامل، مما يسهل على أعضاء النقابتين الاستفادة من التحاليل الطبية المتميزة.

كما أكدت نقابتا المهندسين والصحفيين، ومعامل البرج والمختبر، أهمية التكامل بين مختلف الجهات لتقديم خدمات طبية بمعايير جودة فائقة.

فيما أبدى ممثلو المعامل الطبية امتنانهم للنقابتين بعودة التعاون واستقبال أعضائهما في 250 فرعًا لمعامل البرج، و330 فرعًا لمعامل المختبر، في جميع محافظات مصر، وذلك وفقًا للأسعار التعاقدية المتفق عليها، اعتبارًا من 1 مارس 2025.

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