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مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس

التموين
التموين
محمد صبيح

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق الزيادة المقررة على بطاقات التموين ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة اعتبارًا من غدا السبت بداية شهر مارس، تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتهم.

كم قيمة الزيادة المقررة على بطاقات التموين في رمضان؟

تشمل الزيادة المقررة منح بطاقة التموين التي تضم طفلا واحدًا مبلغًا إضافيًا قدره 125 جنيهًا، بينما ستحصل البطاقة التي تضم على طفلين على مبلغ إضافي قدره 250 جنيهًا. تهدف هذه الزيادة إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الزيادة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة التي تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، وأوضح أن الحكومة ستستمر في تقديم الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة من خلال منافذ التموين.

من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة من بطاقات التموين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم خلال الفترة المقبلة، تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع المصري.

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