آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 1-3-2025

يستمر ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 1-3-2025 دون أي تغيير يذكر منذ نهاية آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي أمس الأول، الخميس.

وعطَّل البنك المركزي المصري العمل في فروع أكثر من 38 بنكا حكوميا وخاصا على مستوى الجمهورية بمناسبة بدء الراحة الأسبوعية للعاملين بالبنوك، والمحددة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ووفقا لآخر تداول لسعر دولار مقابل الجنيه، والذي أظهر ارتفاعا بقيمة 7 قروش منذ الأربعاء الماضي؛ وصل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري نحو 50.6 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع .

أقل سعر دولار

بلغ أدنى سعر دولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني QNB، مسجلا 50.5 جنيه للشراء و 50.6 جنيه للبيع.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيه للشراء و 50.63 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، المصري الخليجي".

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، المصري لتنمية الصادرات".

سعر الدولار في معظم البنوك

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في أغلب البنوك نحو 50.6 جنيه للشراء و50.7 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي التجاري، أبوظبي الأول، الكويت الوطني، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي، البركة، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، فيصل الإسلامي".

أعلى سعر دولار

وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.61 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع في بنوك "الإسكندرية، ساييب، مصرف أبوظبي الإسلامي، الأهلي الكويتي".