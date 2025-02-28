قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في رمضان 2025| إقراء دعاء التوبة.. رددة الآن وشوف الفرق
مفتى الجمهورية: باب التوبة مفتوح أمام الجميع.. ورمضان فرصة
بعد طرده من البيت الابيض.. فون دير لاين لـ زيلينسكي: أنت شجاع ولست وحدك
بيعلق الزينة| محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة.. صور
تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2
سامحت من آذاني وشتمني .. أمام عاشور يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام
عن المشادة في البيت الأبيض.. جوزيب بوريل: ما زلت مع زيلينسكي
أصيب أثناء التصوير .. نقل أحمد السقا للمستشفى بسبب مسلسل العتاولة 2
تسهيلات كبيرة خاصة بالقرى| إسكان النواب تكشف عن تعديلات قانون البناء
رئيس وزراء المجر: عودة ترامب إلى البيت الأبيض تسهم في إنهاء الحرب في أوكرانيا
صفقة المعادن .. سر طرد ترامب لـ زيلينسكي من البيت الابيض
بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل إصابة أحمد السقا خلال تصوير مسلسل العتاولة 2

أحمد السقا
أحمد السقا
فن وثقافة

أصيب الفنانة أحمد السقا في أثناء تصوير أحد مشاهد مسلسل العتاولة 2، ونقل على أثرها إلى المستشفى.

وحرصت الفنانة زينة على الدعاء للفنان أحمد السقا بالشفاء، ونشرت عددا من الصور له من داخل المستشفى.

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على مواعيد مسلسل العتاولة 2

تنطلق غدا السبت على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2،  وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.


أبطال مسلسل العتاولة

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل، وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الإتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2، مجموعة من الأبطال الجدد، منهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2، عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل.

وأثار ظهور فيفي عبده في الإعلان الترويجي للجزء الثاني من المسلسل، حماسة الجمهور؛ لمتابعة المسلسل، خاصة وأنه يبدو أن دورها يحمل طابعا كوميديا.

أغنية مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025

نشرت قناة “إم بي سي مصر”، عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية الترويجية لمسلسل العتاولة 2، بعنوان “إسكندراني”، ولاقت الأغنية رواجا كبيرا عند طرحها على مواقع السوشيال ميديا.

العتاولة العتاولة 2 أحمد السقا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد أول أيام شهر رمضان

السبت أم الأحد.. دار الإفتاء تحدد موعد أول أيام شهر رمضان 2025

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

450 جنيهًا على بطاقة التموين.. موعد صرف الدعم الإضافي بعد قرار الحكومة

دار الإفتاء

بث مباشر.. حفل دار الإفتاء لإعلان رؤية هلال رمضان 2025

رؤيه هلال رمضان 2025

سحب وملوثات بالهواء تعوق رؤية هلال رمضان من مرصد حلوان

زيلينسكي - ترامب

بعد طرده من البيت الابيض.. ترامب : زيلينسكي ليس عنده استعداد للسلام | فيديو

ثبوت رؤية الهلال في السعودية

رسميا .. السعودية ودول خليجية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

الأرصاد

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. هل أنت مستعد للأجواء الباردة؟

دار الإفتاء المصرية

دار الإفتاء: نحن الجهة الوحيدة التي تعلن رؤية هلال رمضان

ترشيحاتنا

معتز هشام

مسلسلات رمضان 2025.. معتز هشام عبقرينو ولاد الشمس

فعاليات ثقافية وفنية

ثقافة المنيا تناقش تنمية الوعي المجتمعي في برنامج المواطنة

مي عمر

بـ 300 ألف جنيه.. مي عمر تعلن عن مسابقة لـ مسلسل إش إش

بالصور

بيعلق الزينة| محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة.. صور

محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة
محمد صلاح يحتفل بشهر رمضان مع العائلة

جددي في سحور رمضان.. 7 طرق مختلفة لعمل الفول المدمس

طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان
طرق مختلفة لتحضير الفول المدمس لسحور رمضان

أصيب أثناء التصوير .. نقل أحمد السقا للمستشفى بسبب مسلسل العتاولة 2

احمد السقا
احمد السقا
احمد السقا

من مطبخك.. أعشاب طبيعية تنظف المعدة والأمعاء وتفتت الحصوات

نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات
نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات
نباتات طبيعية تساهم في تنظيف المعدة والأمعاء وتفتيت الحصوات

فيديو

محمد رمضان

هنصور فى رفح .. محمد رمضان يشوق جمهوره بمفاجأة جديدة

بركان

قنبلة موقوتة بامريكا … ثوران «بركان يلوستون» يهدد العالم

ريكو

ريكو يطمئن جمهوره من داخل المستشفى في دبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد