"أونروا": الوكالة تعتبر العمود الفقري لعمليات المساعدات في قطاع غزة

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين "أونروا" فيليب لازاريني، أنّ الوكالة تعتبر العمود الفقري لعمليات المساعدات في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وحذر لازاريني، من أنّ التخلص من الوكالة قد يفاقم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مواصلا: "نواصل العمل لتوفير الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ووجه رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب براين ماست (جمهوري من فلوريدا) تعليمات لموظفي اللجنة بالإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل باسمها العبري يهودا والسامرة.

ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون مستوطن يهودي في الضفة الغربية؛ حيث تم بناء عدد كبير من المستوطنات اليهودية هناك خلافاً للقانون الدولي.

وذكر مصدر مطلع على توجيهات ماست أن النائب أرسل المذكرة إلى الموظفين الجمهوريين الخمسين في اللجنة يوم الثلاثاء. وهي غير ملزمة للموظفين الديمقراطيين.