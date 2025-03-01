الطماطم بـ3 والبطاطس بـ7 جنيهات.. مفاجأة في أسعار الخضراوات والفاكهة أول أيام رمضان

الزراعة:

انخفاض أسعار الخضروات بسبب وفرة فى الانتاج

الفلاحين:

انخفاض أسعار الخضروات بالأسواق أول أيام رمضان على غير العادة

نناشد بضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى لإضافة قيمة مضافة

انخفضت أسعار الخضروات بالأسواق اليوم السبت فى أول أيام رمضان ، وذلك على غير العادة ، حيث أننا نعتاد على رفع سعر الخضروات أول أيام رمضان .

حيثُ تتراوح سعر كيلو الطماطم من 3.5 وحتى 7 جنيها ، وكذلك هبطت أسعار البطاطس وتتراوح من 5 لـ 10 جنيه على حسب المنطقة ويصل كيلو البازلاء إلى 10 جنيه .

وقال عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية ، إن توافر الانتاج السبب الرئيسي وراء انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس مع عدم الإصابة بأى أمراض أو حشرات مما أدى إلى توافر الانتاج .

وأشار “عبد العظيم” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، إلي أن الأصناف المنزرعة من الطماطم عالية الانتاجية ، حيثُ أن العامل البحثية بالمركز تنجح فى استنباط أصناف جديدة من المحاصيل المختلفة مما يزيد من الانتاج ، كما أنه تم زراعة مساحات كبيرة من الطماطم مما زاد من الانتاج .

وأوضح أن العوامل المناخية لها أثر كبير فى زيادة الانتاجية للمحاصيل حتى أننا نجد معظم الخضروات قليلة الثمن بسبب وفرة الانتاج ، مؤكدا أنه عندما ترتفع سعر سلعة مثل الطماطم والبطاطس نجد أن السبب هو فاصل العروات .

تراجع أسعار الخضروات

ومن جانبه ، كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين ، عن السبب الرئيسي في التراجع الملحوظ بأسعار الخضروات والفاكهةحيث يعود إلى وفرة المعروض مقارنة بالطلب، و شهد جانب العرض زيادات كبيرة قادت لانخفاض الأسعار، مضيفًا أن الجهود الرسمية لضبط الأسواق وتوفير السلع بكميات كبيرة وأسعار تنافسية للمستهلكين ساهمت في هذا التراجع

وأكد “ ابوصدام” خلال تصرحات لـ “صدى البلد” أن زيادة العرض تعود إلى التوسع في المساحات المزروعة خلال العروة الحالية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية.

انخفاض أسعار الخضار والفاكهة

وأوضح أن تصنيع المنتجات الغذائية يرفع القيمة المضافة للإنتاج، ويمكن تصدير الفائض، واستغلال الإنتاج الزائد من الخضروات، خاصة في محافظات الوجه القبلي.

وأكد أن الجهود الحكومية فى زيادة ووفرة انتاج المحاصيل سبب هام فى خفض الأسعار ، حيثُ كلما زاد الانتاج قل سعرها بالأسواق نظرا لوفرتها وفقا لقانون العرض والطلب



وذكر أننا فى كل المواسم كان يشتكى المواطنون من زيادة الأسعار إلا أن هذا الموسم جميع المحاصيل متوفرة بكميات كبيرة ولايوجد ارتفاع فى أى سلعة .

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الخضروات والفاكهة فى أول يوم رمضان …



وسجل سعر كيلو الطماطم نحو3.5 جنيها و البطاطس 7.5 جنيها للكيلو والبصل الأبيض 13 جنيها للكيلو والأحمر بقيمة 14 جنيها للكيلو.



وبلغ سعر كيلو الكوسة نحو 20 جنيها و الجزر بدون عروش بقيمة 4.5 جنيها للكيلو و الباذنجان البلدي 18 جنيها للكيلو والباذنجان الرومي 12 جنيها للكيلو الأبيض 20 جنيها للكيلو والفلفل الرومي بـ24 جنيها للكيلو و الفلفل الحامي 25 جنيها للكيلو الفلفل الألوان بنحو 40 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو الملوخية نحو 21 جنيها و الخيار البلدي بـ19 جنيها و البلدي بـ13 جنيها و البازلاء بـ13 جنيها و السبانخ بـ11 جينها للكيلو والقلقاس بـ17 جنيها للكيلو والبطاطا نحو 10 جنيهات للكيلو و الثوم بـ 22 جنيها للكيلو و اللفت بـ 4 جنيهات للكيلو .



وبلغ سعر كيلو البنجر 10 جنيهات والورق العنب البناتي بـ 100 جنيه للكيلو و الكرنب 5 جنيهات للواحدة و القرنبيط 5.5 جنيها للواحدة و البروكلي 14 جنيها للواحدة .