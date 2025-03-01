أول أيام رمضان .. تحرير 92 محضرًا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة، وذلك للتأكد من جودة الخبز والسلع المعروضة والتزام التجار بالإعلان عن الأسعار.

تفاصيل 92 مخالفة

وأسفرت الحملات، التي أشرف عليها المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، عن تحرير 92 محضرًا في مجال المخابز، شملت: تحرير 47 محضراً بسبب نقص الوزن، و19 محضراً لعدم النظافة، ومحضر واحد لمخالفة المواصفات، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر لعدم إعطاء بون صرف.

كما شملت -أيضًا- تحرير 5 محاضر للتصرف في الدقيق، ومحضرين للتوقف عن الإنتاج، ومحضر واحد لعدم وجود ميزان حساس، ومحضر واحد لعدم وجود سجل، ومحضر واحد لعدم تواجد المدير المسؤول، ومحضر واحد لعدم الالتزام بالتعليمات.

وأكد وكيل وزارة التموين على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ، وذلك لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وردع المخالفين.