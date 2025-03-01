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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانى : المتحف المصرى الكبير إنجاز تاريخى ويدعم السياحة والاقتصاد الوطني

المتحف المصري
المتحف المصري
فريدة محمد

أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف  
أن افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 3 يوليوالمقبل طبقاً لما كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة سيكون له دوره المهم فى دعم السياحة والاقتصاد الوطني معرباً عن ثقته التامة فى أن المتحف الكبير الذى يتعتبر انجازاً تاريخياً كبيراً سيكون فى مقدمة المواقع الأثرية التى سوف يحرص سياح العالم على زيارتها.


وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار ومختلف وسائل الإعلام اعطاء اولوية قصوى للترويج للمتحف الكبير اقليمياً وعربياً وعالمياً حتى يتعرف العالم كله على هذا الصرح السياحى العالمى مؤكداً أنه بعد التشغيل الرسمى لهذا المشروع فإن كل سياح العالم الوافدين إلى مصر سيكونون حريصين كل الحرص على زيارته خاصة أن يعتبر واحداً من أكبر المتاحف الأثرية والثقافية فى العالم لما يعرضه من عدد كبير من القطع الأثرية.


وأشاد الدكتور محمد الصالحى بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يتعلق من إنشاء المتحف المصرى الكبير الذى يحوى بين جنباته ما يتجاوز الـ 50 ألف قطعة أثرية تشمل مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون والذى تتجاوز مقتنياته الـ 5000 قطعة، والتى تعرض لأول مرة أمام الجمهور فى قاعتين مخصصتتن للملك يبلغ مساحتهما 7000 قطعة.


كما أشاد الدكتور محمد الصالحى بما يضمه المتحف بين جنباته من أماكن خاصة بالأنشطة الثقافية والفعاليات مثل متحف للأطفال والمركز التعليمي وقاعات العرض المؤقتة والسينما ومركز للمؤتمرات وكذلك العديد من المناطق التجارية والتي تشمل محال تجارية كافتريات ومطاعم بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات مطالباً من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة بصفة عامة والجامعات والمدارس ومراكز الشباب والمراكز الثقافية تنظيم الرحلات لزيارة المتحف المصرى الكبير

رئيس مجلس الوزراء مجلس الشيوخ المتحف الكبير السيسى الخبير الاقتصادى

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