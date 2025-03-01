تعليق مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز بعد حلقة العوضي مع رامز جلال

أثار الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل بتعليقه على حلقة الفنان أحمد العوضي بعد وقوعه ضحية في برنامج رامز إيلون مصر، الذي يقدمه رامز جلال على شاشة MBC مصر وقت الإفطار مباشرة.







نشر الفنان وائل عبدالعزيز صورة مجمعة لرامز جلال من حلقته مع أحمد العوضي، إلى جانب صورة للفنان سمير غانم من إحدى مسرحياته، وذلك عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: "خدت حاجة من الدنيا طيب خد".









وكتب في منشور آخر عبر حسابه على فيس بوك، كتب: «رب الحقوق يردها مهما طال الزمن.. اقعد انت واشرب قهوتك واتفرج على حكمته وعدله».