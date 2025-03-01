بصحبة أبو العينين.. أحمد موسى يعلق على جولة رئيس الوزراء في مصانع كليوباترا

علق الإعلامي أحمد موسى ، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وزيارة مصانع سيراميكا كليوباترا بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" جولة رئيس الوزراء في مصانع كليوباترا استمرت لـ40 دقيقة وهذه المصانع توفر المنتج للسوق المحلي ثم التصدير للخارج".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مجموعة أبو العينين تقوم بالتصدير لأكثر من 100 دولة حول العالم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" رئيس الوزراء حريص على متابعة الإنتاج والتصنيع في مختلف المصانع وهذا ما فعله في مصانع سيراميكا كليوباترا في العين السخنة ".

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء توسعات مصنع كليوبترا للسيراميك بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة .

واستقبله رجل الأعمال محمد أبو العينين وطارق محمد ابو العينين والكاتبة الصحفية إلهام ابو الفتح رئيس شبكة قنوات صدي البلد والكاتب الصحفي كرم جبر.



وتجول رئيس الوزراء داخل المصنع الذي حصل علي أفضل مصنع للسيراميك في أفريقيا والشرق الأوسط واستمع لشرح حول إنتاج المصنع وعدد العمالة وتحول ايضا في معامل الابحاث والتطوير .

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التصنيع لبلاطات السيراميك الحديثة والتقنية المستخدمة في صناعة السيراميك.

