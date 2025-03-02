قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايدة رياض تكشف تفاصيل محاولة أحمد زكي إنهاء حياته بسبب الكرنك
للمرة الثانية .. مقاضاة ترامب لمنع نقل مهاجرين إلى جوانتانامو
عايدة رياض تكشف السر الحقيقي وراء لقب نمبر وان لـ محمد رمضان
أتلتيكو مدريد يفوز على بلباو ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا
قرأ ثلث القرآن .. من هو الشيخ عمرو البدري صاحب تريند التراويح؟
مي عمر تتصدر تريند جوجل وفيس بوك بـ إش إش
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 2 مارس 2025: انتبه لمشاعر حبيبك
زواج بتقنية الـ QR Code| فتاة تثير الجدل بالبحث عن عريس ثري في المعادي
تقرير: نتنياهو قد يعود إلى الحرب في غزة للضغط على حماس
آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 2-3-2025
تفاؤل في ليفربول بشأن تجديد عقود صلاح وفان دايك
استقبال خاص للمعتمرين .. مصر للطيران تشارك المسافرين أجواء رمضان الاحتفالية على الطائرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عايدة رياض تكشف حقيقة خلافها مع لوسي بسبب ليالي الحلمية

عايدة رياض
عايدة رياض
محمد القاضي

تحدثت الفنانة عايدة رياض عن الجدل الذي أثير حول علاقتها بالفنانة لوسي، وتحديدًا بشأن دور الأخيرة في مسلسل "ليالي الحلمية"، حيث قالت: الصحافة أحيانًا تنقل أمورًا قد لا تكون دقيقة، والله أعلم بنياتهم. أنا أعمل حاليًا مع لوسي في مسلسل (فهد البطل)، وهي شخصية رائعة وقريبة إلى قلبي."


وأوضحت عايدة رياض خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أن لوسي كانت مرشحة بالفعل للمشاركة في "ليالي الحلمية" لكنها اعتذرت بسبب سفرها إلى الولايات المتحدة، مضيفة: الدور الذي قمت به لم يكن بديلاً لدورها، فكل منا كانت لها شخصية مختلفة تمامًا. هي كانت ستؤدي دورًا آخر مرتبطًا بشخصية العمدة، بينما كنت أنا زوجة الفنان الراحل صلاح السعدني في المسلسل."


كما علّقت على تصريح نُسب إلى لوسي حول استغرابها من منح الدور لعايدة رياض، قائلة :قرأت في الصحافة تصريحًا منسوبًا لها يفيد بأنها لا تعرف كيف حصلتُ على الدور، لكني لم أرد حينها، ثم بعد فترة ظهرت مع الإعلامية بسمة وهبة، وأوضحت أنها لم تقل هذا الكلام، بل كان هناك من يحاول الوقيعة بيننا."


وأكدت أنها تواصلت مباشرة مع لوسي بعد هذه التصريحات، مشيرة إلى أن الأخيرة نفت تمامًا أي سوء فهم، وأكدت احترامها وتقديرها لزميلتها، وقالت عايدة رياض: اتصلت بها وقلت لها: يا لوسي، ما حقيقة ما قيل؟ فردّت عليّ بلطف وأكدت أنها لم تصرح بأي شيء ضدّي، وأن هناك من حاول الإيقاع بيننا. وهي فنانة راقية ومحترمة وأنا أقدّرها كثيرًا."

واختتمت حديثها برسالة عن العمل في الوسط الفني، قائلة: "كل فنان له أسلوبه وطابعه ورزقه، ولا أحد يأخذ رزق أحد، فكل شخص له بصمته التي لا يمكن لأحد آخر أن يحل محلها."
 

ليالي الحلمية عايدة رياض الفنانة عايدة رياض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

1600 جنيه زيادة لهؤلاء الموظفين.. تفاصيل رفع المرتبات حسب الدرجة بعد إعلان الحكومة

احمد العوضي

رد فعل مثير من شقيق ياسمين عبد العزيز على حلقة العوضي مع رامز جلال

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على كل بطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

زيادة التموين 2025.. صرف 450 جنيهًا على البطاقة رسميًا لهذه الفئات في رمضان

تموين

التطبيق اليوم.. زيادة ببطاقات التموين لتلك الفئات

وزير الصحة

جولة مفاجئة لوزير الصحة.. غياب كل أطباء الطواريء بمستشفي المقطم

عبد الحفيظ وبن شرقي

أشرف بن شرقي يكشف عن اللاعب الذي شجعه للانتقال للأهلي

سقوط أمطار

أمطار متفاوتة الشدة لمدة يومين.. تحذير من الأرصاد للمواطنين

حمو بيكا

حبس مطرب المهرجانات حمو بيكا سنة مع النفاذ وغرامة 500 جنيه

ترشيحاتنا

بط بالبرتقال

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل البط بالبرتقال

الشيخوخة المبكرة

حاسس أنك عجزت وانت لسة في منتصف العمر .. اعرف السبب

السوبيا

اعرفي الأسرار..طريقة عمل السوبيا زى المحلات بخطوات سهلة

بالصور

في أول أيام رمضان.. صحة الشرقية تضبط 31 طن مخللات فاسدة بأولاد صقر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أكلة عزومات رمضان .. طريقة عمل المحشي المشكل

المحشي المشكل
المحشي المشكل
المحشي المشكل

مفاجأة | الكرش له فوائد .. دراسة تكشف أهميته للمخ .. وشرط الاستفادة منه

الكرش
الكرش
الكرش

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي ولذيذ

طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي
طريقة عمل السوبيا بمذاق كريمي

فيديو

طلاسم مسلسل المداح

طلاســ.م مسلسل المداح.. أستاذ تفسير بجامعة الأزهر يحسم الجدل حول أضرارها

اصابة احمد السقا بسبب العتاولة

اتنقل المستشفى بسبب العتاولة .. قصة إصابة أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد