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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المندوه يكشف سبب تقديمه طلب إحاطة ضد الأخطاء التحكيمية والتنظيمية

حسام المندوه
حسام المندوه
يمنى عبد الظاهر

قال حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك إنه تقدم بطلب إحاطة في البرلمان طلب فيه استدعاء مسئولي اتحاد الكرة ولجنة التحكيم بسبب الأخطاء التحكيمية والتنظيمية الموجودة في بطولة الدوري.


وأشار المندوه في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن مجلس النواب لديه أدوات رقابية وحق دستوري في أن يقول أن هناك خلل في منظومة معينة في الدولة وهو ما قام به، مشيرًا إلى أنه لم يتحدث عن الأخطاء التي حدثت في مباريات الزمالك فقط لكن كل الأخطاء التنظيمية والتحكيمية التي حدثت في الدوري وأثرت على المسابقة.

الزمالك اخبار الزمالك حسام المندوه الاخطاء التحكيمية امين صندوق الزمالك

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