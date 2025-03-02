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بعد إصابته في «العتاولة 2».. فيفي عبده توجِّه رسالة لـ أحمد السقا |ماذا قالت؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بعد إصابته في «العتاولة 2».. فيفي عبده توجِّه رسالة لـ أحمد السقا |ماذا قالت؟

أحمد السقا
أحمد السقا
علا محمد

وجهت الفنانة فيفي عبده رسالة إلى الفنان أحمد السقا، وذلك بعد إصابته أثناء تصوير مسلسله "العتاولة 2".

وشاركت فيفي عبده صورة لـ السقا عبر خاصية "الاستوري" على حسابها بموقع انستجرام وعلقت قائلة: "سلامتك ألف سلامة يا حبيبي إن شاء يتم شفاك على خير".

ينطلق غدا السبت على قناة إم بي سي مصر في تمام الساعة السابعة، أولى حلقات مسلسل العتاولة 2 ،  وتعاد الحلقة في اليوم التالي الساعة الثانية ظهرا، بالإضافة إلى إذاعة حلقات المسلسل على منصة شاهد.


أبطال مسلسل العتاولة
يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الأتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل، وأثار ظهور فيفي عبده في الإعلان الترويجي للمسلسل حماسة الجمهور لمتابعة المسلسل، خاصة وأنه يبدو أن دورها يحمل طابعا كوميديا.

العتاولة 2 أحمد السقا فيفي عبده

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