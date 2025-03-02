محمد رمضان يحكي موقفًا كوميديًا بينه وبين طفل فائز | فيديو

حلّ الفنان محمد رمضان ضيفًا في برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، وتحدث خلال اللقاء عن كواليس برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يعرض في رمضان 2025.

وحكى محمد رمضان موقفًا طريفًا مع فائز في برنامجه مدفع رمضان قائلا: "لقيت طفل بمليون بطل، شايل صينية أكبر منه ونازل بدري وأما قولتله انت كسبت قالي الحمدلله أنا اصلا نازل مكان أخويا، فقولتله دي رسالة لأخوك أنه مصحاش بدري، وردت منى الشاذلي: "انت قاصد تقهر أخوه كده يا محمد".

وأعلن الفنان محمد رمضان عن سؤال المسابقة الجديدة من برنامج مدفع رمضان، بقيمة 300 ألف جنيه.

وكشف محمد رمضان عن سؤال المسابقة وهو "كم مرة ردد كلمة (مدفع رمضان) على مدار حلقة اليوم ، الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف جنيه.

وقال محمد رمضان خلال الحلقة الأولى من برنامج مدفع رمضان: “مبروك لكل الكسبانين.. شايفك وسامعك يا اللي بتقول أنا استفدت إيه.. أنا ما قابلتكش صدفة هكسب إزاي؟.. أنا هقولك تكسب إزاي.. من الآخر انا بتلكِّك عشان أكسِّبَك”.

الفائز فى أولى حلقات برنامج مدفع رمضان

كشف الفنان محمد رمضان عن أولى مسابقات برنامجه “مدفع رمضان”، وهي عبارة عن حصول شخص يستخدم “موبايل بدون كاميرا” على جائزة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتم اختيار الفائز من محطة مصر، ليفوز بالمبلغ المالي، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.