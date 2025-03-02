إسرائيل تقرر تمديد وقف إطلاق النار في غزة بناءً على طلب الوسطاء

ذكرت القناة 13 العبرية أن إسرائيل قررت تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة لعدة أيام إضافية، وذلك بناءً على طلب الوسطاء.

وأوضحت القناة أن الهدف من التمديد هو العمل على سد الفجوات القائمة والتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس، في إطار المساعي المستمرة لتحقيق تهدئة شاملة وتجنب التصعيد.

من جانبها قالت القناة 14 العبرية، إنه تم اتخاذ قرار بوقف دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر

ووأوضحت القناة أنه تم اتخاذ القرار في نقاش عقد الليلة الماضية برئاسة بنيامين نتنياهو، وبالتنسيق مع الأميركيين.