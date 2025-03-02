ماذا حدث في سعر الذهب والدولار ثاني أيام شهر رمضان 2025؟

سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الاحد استقرت، فيما تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو قرشا واحدا.

سجلت أسعار الذهب عالميا أدنى مستوى في 3 أسابيع خلال آخر جلسات تداول الأسبوع الماضي

أنهى الذهب العالمي تداولات الأسبوع على أول انخفاض أسبوعي بعد 8 أسابيع متتالية من المكاسب، لتسيطر عمليات البيع لجني الأرباح على تحركات الذهب هذا الأسبوع .



ويعود انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي بدافع عمليات البيع لجني الأرباح وتصحيح المؤشرات الفنية التي كانت تظهر تشبع كبير في الشراء، وكان المحرك الرئيسي لهبوط سعر الذهب هو ارتفاع الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وانهائه لسلسلة انخفاض استمرت 3 أسابيع متتالية.

وفي مصر تراجع سعر الذهب نحو 95 جنيها خلال الأسبوع الماضي.

ويقدّم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الاحد 2-3-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كافة محلات الصاغة.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 2858 دولار للأوقية.

سعر الذهب عيار 18



سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3471 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21



سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4050 جنيهًا مقارنة بـ 4145 جنيها الاحد الماضي بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 4629 جنيهات.



سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 32.400 ألف جنيه.



تحرك سعر الدولار اليوم الأحد أول تعاملات الأسبوع في نطاق محدود في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار صرف الدولار الان ضمن نشرته الخدمية.

مصرف أبوظبي الإسلامي

50.72 جنيه للشراء

50.63 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل

50.72 جنيه للشراء

50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

شراء: 50.72

بيع: 50.62

سعر الدولار في بنك قناة السويس

50.72 جنيه للشراء

50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

50.72 جنيه للشراء

50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

50.72 جنيه للشراء

50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست

50.72 جنيه للشراء

50.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر صرف الدولار في بنك البركة

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار أمام الجنيه في المصرف العربي

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في العقاري المصري العربي

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول

50.70 جنيه للشراء

50.60 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

50.68 جنيه للشراء

50.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

50.68 جنيه للشراء

50.58 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك إتش إس بي سي

50.65 جنيه للشراء

50.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

50.27 جنيه للشراء

50.17 جنيه للبيع