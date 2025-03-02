سحر رامي تكشف كواليس عملها مع عادل إمام وتفاصيل حياتها العائلية

كشفت الفنانة سحر رامي عن موقف صعب تعرضت له أثناء تقديم مسرحية "الزعيم" مع النجم عادل إمام، حيث تأخرت لأول مرة عن موعد العرض بسبب ظروف التصوير والزحام المروري.

موقف محرج في مسرحية “الزعيم”

وعند وصولها، تفاجأت بانتظار عادل إمام وفريق العمل لها في الشارع، لكنه لم يوجه لها أي كلمة عتاب، بل سألها فقط عن حالها، ما زاد من شعورها بالذنب تجاه الموقف.

أزمة على المسرح وتفاعل عادل إمام

وأوضحت سحر أنها واجهت موقفًا آخر خلال العرض نفسه، عندما نسيت المساعدة الخاصة بها وضع المسدس اللازم لمشهد معين، مما جعلها ترتجل وتخرج عن النص لإنقاذ الموقف.

وأكدت أن عادل إمام تعامل مع الخطأ بصمت ودون أي توبيخ، مما جعلها تقدر أسلوبه الراقي في إدارة العمل الفني.

حياتها العائلية ودورها كأخت كبرى

وخلال حديثها في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة "الحدث اليوم"، تحدثت سحر عن حياتها العائلية، موضحة أنها الأخت الكبرى بين ثلاث فتيات، إلى جانب أخ أكبر منها.

وأشارت إلى أنها لم تحصل على دلال مفرط، لكن مسؤوليتها تجاه إخوتها جعلتها تشعر دائمًا بدورها القيادي داخل العائلة، مما أثر على شخصيتها وطريقة تعاملها مع الآخرين.