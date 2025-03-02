بدون مبالغة.. حسن المستكاوي يعلق على مسلسل أشغال شاقة جدا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوى علي المسلسل الكوميدي "أشغال شاقة جداً"، الذي يعرض علي شاشة قناة mbc.

‏وكتب المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "أشغال شاقة أصبح أشغال شاقة جدا . مسلسل كوميدي التمثيل به مش تمثيل . يرسم الابتسامة بدون مبالغات . تعبيرات وجه مصطفي غريب كانت مدهشة عندما ظبطته مدينة في غرفتها . أكيد عاد المشهد ده مرات . ويواصل هشام ماجد وابطال المسلسل تقديم تلك الابتسامة للمشاهدين ببساطة لدرجة انك تظن أن التمثيل سهل خالص ..".

مسلسل أشغال شقة 2 يضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، مصطفى غريب وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

ويشارك أحمد عبد الوهاب في مسلسل الكابتن ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وأيضًا يشارك في مسلسل كامل العدد 3 ويضم عددا كبيرا من النجوم من أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، شريف سلامة، مريم الخشت، إسعاد يونس، الراقصة بدرة، وهو من إخراج خالد الحلفاوي.

ويذكر أحدث أن أعمال أحمد عبد الوهاب مسرحية حاوريني يا كيكي التي عرضت في موسم الرياض، وهي من بطولة دينا الشربيني، أحمد عبد الوهاب، رانيا يوسف، هالة صدقي، أوس أوس، وهي من تأليف هاني الطمباري وإخراج بتول عرفة.