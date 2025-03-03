مجدي يوسف: أمريكا ستضع شروطها وموقفها في أي رؤية أوروبية لحل أزمة أوكرانيا

قال مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد من بروكسل، إن أمريكا ستضع شروطها وموقفها في أي رؤية أوروبية لحل أزمة أوكرانيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن فرنسا أحد الدول القلائل داخل الاتحاد الأوروبي التي تملك أسلحة نووية، وماكرون يسعى لكسب التأييد الداخلي الفرنسي ولا يسعى للصدام مع أمريكا".

وأكمل: أوروبا لم تعد بنفس قوتها وتمسكها مع أوكرانيا مع قدوم ترامب، مشيرا: "ترامب يصر على دعم بوتين، وامريكا قد تقلل من دعمها المالي والعسكري لحلف الناتو".

وتابع مجدي يوسف مراسل قناة صدى البلد من بروكسل،: ألمانيا ستقوم بدعم الدفاعات الالمانية الداخلية بـ 400 مليار يورو، وتصريحات المانيا بدعم دفاعات الألمانية الداخلية تؤكد انها تتحرك بمفردها.

