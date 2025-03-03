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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سحر رامي تكشف حقيقة اعتزال الفن وارتداء الحجاب

سحر رامي
سحر رامي
يوسف أيمن

أوضحت الفنانة سحر رامي، أن هناك شائعات انتشرت حول اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، وأكدت أنها بعيدة تمامًا عن هذه الفكرة، قائلة: لا أعرف مصدر تلك الشائعات حول الحجاب، فأنا لم أفكر في هذا القرار."
وأضافت خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  قائلةً: "لم أتعرض لأي موقف من هذا القبيل، ولم أرفض عرضًا لأني ببساطة لم أتعرض لمثل هذه العروض ربما لا يرغب أحد في تقبيلني.
وتحدثت سحر رامي عن تصورات البعض بأنها مثيرة للجدل أو أنها تحب التمرد، قائلة: "لا أعتقد أنني أثيرة للجدل أو أتمرد لأجل التمرد ربما أتمرد على التقاليد القديمة، لكنني لا أعتبر نفسي متمردة. من ناحية أخرى، لا يمكنني أن أقول إنني متقلبة المزاج، فأنا كما أنا منذ صغري، أتمتع بشخصية قوية وتحمل المسؤولية."
فيما يتعلق بتعليقها حول الغضب عند مشاهدة الأعمال الجديدة، أكدت الفنانة سحر رامي أنها لا تغضب من الأعمال الفنية بل تفضل تجنب مشاهدة التلفزيون والمسلسلات كي لا تصاب بالإحباط، لأن بعض الأعمال قد لا تعجبها أو تجد بعض الأدوار غير ملائمة لشخصية الممثل.
 

الفن الحجاب شائعات سحر رامي ارتدائها الحجاب

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