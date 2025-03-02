تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة المواطنين في المطرية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس سيدة مسجلة خطر 15 يوم احتياطياً علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالمطرية .

تم ضبط ربة منزل"لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطها الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالى – 12 حافظة نقود) .

وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضافت بتصرفها فى بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته ( 6 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .