قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكيلو ب 150.. لماذا ارتفعت أسعار ورق العنب بالأسواق؟
رئس امن الدولة السعودي: عودة المعارضين إلى المملكة متاحة .. بشرط
ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟
أحمد عمر هاشم: ذكر الله يحقق ما لا يحققه الدعاء
تغيير مواعيد مباراة الزمالك والأهلي للكرة الطائرة في الدوري
أحمد موسى عن تشكيل حكومة موازية: جهات معينة تعبث بملف السودان
خاص.. أول تعليق من جيلبرتو بعد ظهوره في إعلان إستاد الأهلي
شيخ الأزهر: الصحابة اختلفوا في عهد النبي لكنهم لم يسلوا السيوف على أنفسهم
إعلام إسرائيلي: أزمة ثقة داخلية وتصاعد الخلافات بين نتنياهو والأجهزة الأمنية
بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالشرقية
زيلينسكي: أوكرانيا تحظى بدعم أوروبي قوي في مواجهة التحديات
هيئة البث الإسرائيلية: تظاهرات قرب منزل نتنياهو احتجاجًا على تعثر اتفاق وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس سيدة بتهمة سرقة المواطنين في المطرية

متهمة
متهمة
مصطفي رجب

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بحبس سيدة مسجلة خطر 15 يوم احتياطياً علي ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بالمطرية .

تم ضبط ربة منزل"لها معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطها الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" ، وبحوزتها ( 7 هاتف محمول - مبلغ مالى – 12 حافظة نقود) .

وبمواجهتها إعترفت بنشاطها الإجرامى وأن المضبوطات بحوزتها من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وأضافت بتصرفها فى بعض المسروقات المستولى عليها لدى عميل سيئ النية (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه وبحوزته ( 6 هواتف محمولة مجهولين المصدر)، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

سيدة جهات التحقيق مسجلة خطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات تقدم 300 جيجا هدية لعملاء WE خلال شهر رمضان.. تعرف على التفاصيل

شيكا

زوجته تستغيث.. القصة الكاملة لتطورات الحالة الصحية لـ إبراهيم شيكا

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد لصرف الدعم الإضافي في رمضان

450 جنيهًا.. كيفية استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين لصرف الدعم الإضافي

هنا الزاهد

بعد حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال.. هنا الزاهد: من لا أخلاق له لا قيمة له

حالة الطقس في رمضان

أصعب أسبوع في رمضان .. تغييرات مفاجئة في أحوال الطقس وأمطار في الصيام

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه بالبطاقة.. شروط الحصول على منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

تشيكن بيكاتا

طريقة تحضير «تشيكن بيكاتا» في البيت

مخاطر الألعاب النارية على الأطفال

احذر من مخاطر الألعاب النارية على الأطفال في شهر رمضان

كبدة الدجاج

خليها علي فطارك.. كبدة الفراخ في رمضان مصدر للحديد والطاقة

بالصور

ابعد عن المحشي بالليل| خطورة تناول وجبات دسمة في السحور.. هيحصلك إيه؟

افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان
افضل وجبة سحور في رمضان

الصاحب الجدع .. تامر حسني يواسي صديقه باسم سمرة فى عزاء والدته

تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة
تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة
تامر حسني من عزاء والدة باسم سمرة

مسلسل الكابتن الحلقة 3.. أكرم حسني يبحث عن زامباهولا

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

صاحبة واجب.. فيفي عبده تواسي باسم سمرة في وفاة والدته

فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة
فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة
فيفي عبده من عزاء والدة باسم سمرة

فيديو

اعلان زواج

عايزة اتجوز.. إعلان يثير الجدل بشوارع المعادي |إيه الحكاية

بسمة وهبة

إنتي فشلتي في شيخ الحارة.. مواجهة قوية بين إيناس الدغيدي وبسمة وهبة

مسلسل معاوية حرام شرعًا

مسلسل معاوية حلال ولا حرام؟| جدل كبير بعد عرضه.. ودولة عربية تمنع البث

ايمان عبد اللطيف

موعد بدء امتحانات شهر مارس في المدارس .. التعليم تحدد مقررات الاختبارات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد