السحور كلمة السر.. التحقيق في إصابة 9 أشخاص بالتسمم ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية التحقيق في إصابة ٩ أشخاص بحالة تسمم بمنطقة بولاق الدكرور عقب تناول وجبة سحور فاسدة.

وطلبت النيابة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة واستعلمت من المستشفى عن حالة المصابين وحرزت بقايا الطعام لإرسالها للمختصين لإجراء الفحوصات اللازمة لها.

وأصيب 9 أشخاص بحالة تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة فاسدة، فجر اليوم الأحد، بمنطقة بولاق الدكرور.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغاً من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حالات تسمم أمام محطة مترو فيصل.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة سحور فاسدة بمنطقة أبو قتادة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.