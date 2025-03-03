طريقة عمل أرز معمر الحمام| بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف دعاء السمنودي مقدمة برنامج سر الصنعة على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل أرز معمر الحمام فهو من الأطباق الرئيسية والشهية و المفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

مقادير أرز معمر الحمام



حمام مسلوق

2كوب أرز مصري

2كوب حليب

مرقة سلق الحمام

علبة قشطة

سمنة

رشة جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود



طريقة تحضير أرز معمر الحمام

في حلة على النار نضع الحليب والسمنة وجوزة الطيب وملح وفلفل أسود والقليل من مرقة سلق الحمام ونقلب ثم نضيف الأرز ونتركه يأخذ غلوة حتى يدخل في التسوية ثم في طاجن نضع خليط الحليب بالأرز ونضع على الوجه القشطة والحمام المسلوق (ندهنها أيضا بالزبادي) ونلف الطاجن بالفويل وندخله الفرن حتى قرب التسوية ثم نرفع الفويل ونتركه يأخذ اللون الذهبي الجميل ويقدم وبالهنا والشفا.