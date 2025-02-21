طريقة عمل أرز بالعدس بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل ارز بالعدس فهو من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت.

مقادير طريقة عمل أرز بالعدس



1 كوب عدس بني

1 كوب أرز امريكي

نصف كوب زيت زيتون

1 حبة كبيرة بصل، مفروم

4 فص ثوم مهروس

2 حبة متوسطة جزر، مكعبات صغيرة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

نصف ملعقة صغيرة هيل

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف

2 كوب مرق دجاج

ربع كوب بقدونس مفروم

للتزيين : مكسرات

طريقة تحضير أرز بالعدس



.1 إنقعي العدس في ماء بارد لمدة نصف ساعة

.2 في كسرولة ضعي العدس، اغمريه بالماء دعيه على نار متوسطة ليغلي، مجرد ان يغلي ابعديه عن النار ضعي الغطاء، اتركيه ٥ دقيقة. ثم تخلصي من ماء السلق.

.3 في قدر سخني زيت الزيتون، اضيفي البصل، الثوم وقلبي ليذبل البصل.

.4 اضيفي الجزر وشوحيه مع البصل

.5 اضيفي الأرز، العدس، البابريكا، الكمون، الكركم، الكزبرة، القرفة الهيل، الملح، النعناع مرق الدجاج، قلبي المكونات لتختلط

.6 غطي القدر، دعيه على نار قوية ليغلي لمدة دقيقة ثم خففي النار واتركيه لينضج

.7 انثري البقدونس على الأرز ثم قدميه.