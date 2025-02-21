قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الهجوم عليه.. زوج آية عادل المتهم بإنهاء حياتها بالأردن يغلق حسابه على فيسبوك
محامي سفـ.ـاح المعمورة يطالب بعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية
آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 21 فبراير 2025
التفاصيل الكاملة لختام بطولة البحر الأحمر الدولية للصيد في الجونة| صور
تأجيل إطلاق الجيل القادم من سيارة فورد F-150
القيمة التسويقية للأهلي والزمالك قبل لقاء القمة
من صديق إلى عدو| ترامب ينقلب على زيلينسكي ويشعل الجدل.. هل تنتهي الحرب؟
تطوير مناهج التربية الفكرية وتأهيل المعلمين لدعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس
الاتحاد الأوروبي يعزز كفاءة استخدام الطاقة في صناعة الأسمنت بمصر
أبرزها زجاجة تراب من المسجد الأقصى .. تفاصيل مثيرة بشأن جنازة حسن نصر الله
مان سيتي ضد ليفربول .. جوارديولا يتغنى بـ مرموش وصلاح قبل القمة النارية
أغنى نادي في مصر .. إعلامي يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل أرز بالعدس بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل ارز بالعدس
طريقة عمل ارز بالعدس
هاجر هانئ

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل ارز بالعدس فهو من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في البيت.

مقادير طريقة عمل أرز بالعدس


1 كوب عدس بني
1 كوب أرز امريكي
نصف كوب زيت زيتون
1 حبة كبيرة بصل، مفروم
4 فص ثوم مهروس
2 حبة متوسطة جزر، مكعبات صغيرة
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة صغيرة كركم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كزبرة
نصف ملعقة صغيرة قرفة
نصف ملعقة صغيرة هيل
2 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف
2 كوب مرق دجاج
ربع كوب بقدونس مفروم
للتزيين : مكسرات

طريقة تحضير أرز بالعدس


.1 إنقعي العدس في ماء بارد لمدة نصف ساعة
.2 في كسرولة ضعي العدس، اغمريه بالماء دعيه على نار متوسطة ليغلي، مجرد ان يغلي ابعديه عن النار ضعي الغطاء، اتركيه ٥ دقيقة. ثم تخلصي من ماء السلق.
.3 في قدر سخني زيت الزيتون، اضيفي البصل، الثوم وقلبي ليذبل البصل.
.4 اضيفي الجزر وشوحيه مع البصل
.5 اضيفي الأرز، العدس، البابريكا، الكمون، الكركم، الكزبرة، القرفة الهيل، الملح، النعناع مرق الدجاج، قلبي المكونات لتختلط
.6 غطي القدر، دعيه على نار قوية ليغلي لمدة دقيقة ثم خففي النار واتركيه لينضج
.7 انثري البقدونس على الأرز ثم قدميه.

الشيف منال العالم ارز بالعدس طريقة عمل ارز بالعدس مقادير ارز بالعدس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطفل رفقة السيدة

مش مخطوف| القصة الكاملة للعثور على طفل أشقر مع متسولة بميدان الألف مسكن.. صور

واقعة طفل الألف مسكن تثير الجدل

مخطوف ولا لأ.. القصة الكاملة لطفل الألف مسكن| ماذا حدث؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

ارشيفية

إغلاق كباريهات وبارات وديسكوهات الجيزة خلال أيام.. اعرف السبب

الأمير علي بن الحسين

الأمير علي بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الدكتور مصطفى مدبولي

خلال أسابيع.. الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن

الطقس في مصر

الأمطار تضرب 7 محافظات اليوم والأرصاد تحذر من حالة الطقس| تفاصيل

ترشيحاتنا

رضا سليم

أول ظهور لـ رضا سليم بعد إجراء جراحة غضروف الركبة

ليفربول

طريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

أهلي جدة

تشكيل أهلي جدة أمام ضمك في الدوري السعودي

بالصور

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجدل لـ سيرين عبد النور

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في أحدث ظهور مع العاهل الأردني

الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني
الملكة رانيا والعاهل الأردني

شاهد أقوى السيارات الخارقة في معرض ميامي 2025

معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات
معرض ميامي للسيارات

مواصفات سيارة فولفو ES90 السيدان الكهربائية قبل انطلاقها

فولفو ES90
فولفو ES90
فولفو ES90

فيديو

الفنانة إجلال زكي

اصيبت بورم .. و اتمني التمثيل امام تايسون .. اسرار فى حياة اجلال ذكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هل التعددية الثقافية والمذهبية عامل استقرار أم فتيل صراعات؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

المزيد