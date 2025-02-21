ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرصيا؟

تعد القرصيا من الأصناف المهمة بياميش رمضان وتعرف القرصيا (البرقوق المجفف) ب فوائده صحية عديدة عند تناولها، حيث تؤثر بشكل إيجابي على الجسم بطرق مختلفة، منها:

1. تحسين الهضم: تحتوي القرصيا على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، مما يساعد في علاج الإمساك وتعزيز حركة الأمعاء.



2. دعم صحة العظام: غنية بفيتامين K والبورون، مما يساهم في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشتها.



3. تحسين صحة القلب: تحتوي على البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، مما يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



4. تنظيم مستوى السكر في الدم: رغم احتوائها على السكر الطبيعي، إلا أن الألياف الموجودة بها تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم.



5. تقوية المناعة: غنية بفيتامين C والبوليفينولات التي تعزز جهاز المناعة وتحارب الالتهابات.



6. تحسين صحة البشرة: مضادات الأكسدة الموجودة في القرصيا تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من ظهور التجاعيد ويحافظ على نضارة البشرة.



7. إمداد الجسم بالطاقة: توفر الكربوهيدرات الطبيعية والسكر الطبيعي مصدرًا جيدًا للطاقة دون التسبب في ارتفاع مفاجئ في السكر.

تناولها باعتدال يوفر فوائد كبيرة، لكن الإفراط فيها قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية مثل الإسهال بسبب محتواها العالي من الألياف والسوربيتول.